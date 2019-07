Conferenza stampa Petrachi: le parole del nuovo ds della Roma

Il nuovo direttore sportivo giallorosso si presenta ufficialmente in conferenza stampa: le parole di Gianluca Petrachi

Petrachi inizia con alcune dovute premesse: «Sono felice di essere qui alla Roma. Per me è un onore. Qualsiasi direttore sportivo ambisca ad arrivare ad una società come la Roma. Tuttavia, ringrazione anche il popolo granata».

Su Trigoria: «Il centro sportivo? Lo conoscevo già. Una delle mie prime trattative è stata qui a Trigoria. Presi Cerci, quand’ero al Pisa. Poi ho preso Iago Falque e Ljiajic. La dimensione di Trigoria dà la parvenza dell’importanza della società»

Sull’allenatore: «Fonseca mi è sembrata una persona elastica. Attenta alle esigenze dei singoli giocatori. La gente si renderà conto di quanto vale con il tempo. Sono molto ottimista. Credo tutto possa funzionare per bene».

Il direttore sportivo commenta il mancato arrivo di Barella in giallorosso: «Non l’ho mai cercato. Il Cagliari…»

Gianluca Petrachi commenta poi il possibile arrivo di Gonzalo Higuain in giallorosso: «Non c’è posto migliore della Roma».