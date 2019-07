Barella Roma, parla Petrachi: «Non l’ho mai cercato. Il Cagliari…»

Barella Roma, Petrachi fa chiarezza in conferenza stampa: «Personalmente non l’ho mai cercato. Lui ha scelto l’Inter»

La vicenda che riguarda Nicolò Barella sta tenendo banco da tante settimane in casa Roma. Sempre in bilico tra i giallorossi e l’Inter, con la preferenza del calciatore che è sempre stata verso il club milanese. Di recente Giulini ha ammesso come l’offerta giallorossa sia stata più apprezzata, ma la situazione non è mutata. A far chiarezza ci ha pensato direttamente Gianluca Petrachi in conferenza stampa:

«Io personalmente non ho mai cercato Barella. È il Cagliari che ha cercato la Roma perché l’Inter stava traccheggiando, anche se il ragazzo ha scelto i nerazzurri dopo aver parlato con Conte. Non ha motivazione di venire. Per noi capitolo chiuso».