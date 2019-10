Conferenza stampa Pradè: «Rinnovo Chiesa? Ci sarà tempo e modo»

Conferenza stampa Pradè, il direttore sportivo della Fiorentina annuncia il rinnovo di Venuti e parla di Sottil, Ranieri e Chiesa

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa al fianco di venuti. Il d.s. e il giocatore hanno annunciato il rinnovo di quest’ultimo. Ecco le parole del dirigente:

«Sono contentissimo di essere qui con Lorenzo e che lui sia con noi. L’identità fa la differenza. Con lui sono stato chiaro fin dall’inizio: “Giocati le tue chance”. Il contratto è di quattro anni con una base fissa e una base fortemente meritocratica. Ha bonus importanti in base a come farà durante la stagione. I rinnovi di Sottil e Ranieri? Presto rinnoveremo anche con loro, siamo vicini. Ci vuole solo il tempo di organizzarli. Chiesa? Ci saranno tempi e modi per metterci seduti».