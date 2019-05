Ultima conferenza stampa per Claudio Ranieri al termine della vittoria contro il Parma all’Olimpico grazie alle reti di Pellegrini e Perotti

Claudio Ranieri ci ha provato con tutte le sue forze a portare la Roma in Champions ma non ce l’ha fatta. Pochi rimpianti per il tecnico testaccino che in conferenza stampa analizza il suo (breve) percorso alla Roma.

Spazio anche ad un retroscena avuto con De Rossi: «Daniele mi ha detto ‘sono contento che finisco insieme a te stasera».