Conferenza stampa Ranieri: «Si sta creando il feeling con la squadra»

Conferenza stampa Ranieri, il nuovo tecnico della Sampdoria presenta la partita di domani pomeriggio contro la Roma

Il nuovo tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, è intervenuto nella sua prima conferenza stampa da allenatore blucerchiato per presentare la gara contro la Roma. Ecco le sue parole:

«Il pubblico ci deve soffiare dietro e perdonare magari gli errori che si compiono. Serve il vento positivo. I ragazzi sono liberi di sbagliare ma dopo ci vuole la reazione di fare le cose di nuovo. Come allenatore ho potuto fare poco. La cosa importante, lo dico sempre, è il feeling fra me e l’allenatore e questo si sta creando. Mi aspetto una Roma che vuole far bene. E’ una squadra costruita per lottare per l’Europa ma noi faremo di tutto per fare la nostra partita».