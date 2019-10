Conferenza stampa Sarri: «Non ci sono favorite. Conte tra i migliori»

Conferenza stampa Sarri, ecco le parole dell’allenatore della Juventus alla vigilia della partita di domani sera contro l’Inter

Alla vigilia di Inter-Juventus, il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara. Ecco le sue dichiarazioni:

«Giochiamo contro una squadra forte, in salute. Non credo si possa parlare in questa partita di una squadra favorita, giocare un Inter-Juventus è un’emozione assolutamente da vivere. Sono felice di andare allo stadio a vedere una partita che sarà vista da tutto il mondo. Nelle partite non riesco a pensare che gioco contro Conte, ma contro l’Inter. E’ uno degli allenatori più importanti al mondo in questo momento e lo sta dimostrando anche all’Inter. Quanto conta per lo scudetto? Un numero vicino allo zero, ci sono tante partite da giocare».