Alla vigilia di Juve Lokomotiv Mosca, Maurizio Sarri interviene in conferenza stampa. Le parole del tecnico bianconero nel pre Champions.

LOKOMOTIV MOSCA – «L’insidia è quella di giocare contro una squadra che sta facendo un’ottima stagione. Stanno facendo benissimo in campionato e soprattutto in trasferta. Sono in una buona condizione di classifica anche in Champions: questa squadra è più forte di quello che tutti si aspettavamo. Non hanno un grandissimo nome ma sono una buona squadra. Quando ruba palla sulla linea centrale del campo è fastidiosa e insidiosa. Ha segnato con il Bayer rubando un pallone sul fallo laterale. Ha grande densità difensiva e abilità nel ribaltare le azioni. La affrontiamo con grande rispetto a calma».