Conferenza stampa Sarri, ecco le parole dell’allenatore della Juventus alla vigilia della partita casalinga contro il Bologna

L’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa presentando la partita contro il Bologna. Ecco le dichiarazioni:

«Trequartista? Questa squadra dev’essere pronta a entrambe le soluzioni. In questo momento non stiamo facendo un modulo non semplice, specie per la fase difensiva. Merito dei ragazzi che stanno facendo una buona interpretazione di questo modulo. Douglas Costa si allena ancora a parte, non è a disposizione. Sono tornati Ramsey e Danilo. Bologna? Mi piace molto, spero che Mihajlovic sia in panchina».