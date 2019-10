Conferenza stampa Sarri: «Matuidi sempre utile per la squadra» – VIDEO

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero su Blaise Matuidi, giocatore insostituibile per l’allenatore

Durante la conferenza stampa di vigilia di Juventus-Bologna, Maurizio Sarri ha parlato di Blaise Matuidi. Le sue parole

«Non avevo alcun pregiudizio su di lui. Sono i classici giocatori che poi in campo sono utili e con qualsiasi filosofia di gioco. E’ un giocatore dinamico, ha un numero di palloni recuperati straordinario, capisce le situazioni ed è pronto sempre a disposizione della squadra, capisce quando deve fare certi movimenti e quando altri. Sono i giocatori che per gli allenatori diventano importanti, ti danno dinamismo, solidità e diventano importanti in qualsiasi modo di giocare»