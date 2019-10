Juve, questione modulo: “4-3-1-2 o 4-3-3”. Sarri risponde così – VIDEO

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico bianconero sul modulo che potrebbe utilizzare la sua Juve

Durante la conferenza stampa di vigilia di Juve-Bologna, Maurizio Sarri ha parlato anche del modulo che potrebbe utilizzare la sua squadra nelle prossime partite.

«Io penso che questa squadra deve essere pronta a tutte e due le soluzioni. In questo momento stiamo facendo un modulo neanche semplice sotto tutti i punti di vista e sulla fase difensiva lo stiamo facendo in maniera perfetta ma abbastanza bene, quindi merito dei ragazzi che in poco tempo hanno dato una buona interpretazione di questo modulo ma poi in base ai giocatori a disposizione, di partita in partita, vedremo quello che dovremo scegliere ma penso che dovremo essere pronti ad utilizzarli tutti e du»