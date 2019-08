Conferenza stampa Semplici: «Atalanta tra le più forti in Italia»

Conferenza stampa Semplici: l’allenatore della Spal ha parlato alla vigilia dell’esordio stagionale in Serie A contro l’Atalanta

Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa: «Affrontiamo una squadra che ha fatto un campionato eccezionale, si sono anche rinforzati e in Italia sono tra le più forti. Ci siamo preparati bene, vogliamo uscire dal campo con un risultato positivo».

«Abbiamo un obiettivo che è la salvezza e vogliamo raggiungerla a tutti i costi, in un modo o nell’altro. Mercato? Manca ancora qualche tassello per completare la squadra, non sono per nulla ansioso».