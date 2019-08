Conferenza stampa Semplici: «Voglio la Spal spensierata. Su Petagna…»

Conferenza stampa Semplici, il tecnico della Spal parla della gara di domani col Bologna: «Per far risultato serve una partita speciale»

Leonardo Semplici, l’allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Bologna al Dall’Ara. Queste le parole del tecnico:

«Contro il Bologna voglio vedere una Spal spensierata, compatta e di personalità. I miei ragazzi non possono arrivare a questa partita al 100 per 100 delle loro possibilità ma devono rendere al massimo. Per fare risultato dovremo fare qualcosa di speciale. Petagna? Non andrà da nessuna parte. Lo vogliamo tenere e lui ci ha dato la massima disponibilità a rimanere con noi».