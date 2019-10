Conferenza stampa Spinazzola: «Siamo una Nazionale forte»

Conferenza stampa Spinazzola, il terzino della Roma parla direttamente dal ritiro della Nazionale nel centro di Coverciano

Il giocatore della Roma Leonardo Spinazzola, attualmente convocato in Nazionale, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal Centro tecnico di Coverciano. Ecco le parole del terzino:

«E’ una Nazionale forte, questa. Siamo composti da difensori di primissima fascia, che giocano nelle prime d’Italia, d’Europa. La nostra Nazionale in difesa è forte, non so paragonare bene il passato col presente. Addio alla Juve? Loro hanno fatto una scelta, io pure. Sono andato in una squadra dove, se sto bene, posso giocare con più continuità ed essere felice di dove sono. La Roma? Mister Fonseca crea tante aspettative anche dentro lo spogliatoio: stiamo veramente bene con lui, crediamo di far bene».