Conferenza stampa Totti: «Ci sono persone che non vogliono che stia alla Roma»

Conferenza stampa Totti: l’ex capitano giallorosso ha sparato zero contro la società. Le sue parole

Francesco Totti continua a sparare a zero sulla società. Le parole dell’ex capitano giallorosso contro le persone che l’hanno pugnalato alle spalle

«Se mi hanno pugnalato dall’interno? Purtroppo ci sono delle persone a Trigoria che fanno il male della Roma e Pallotta queste cose non le sa. Di tutte le cose che riportano a Boston, arriverà un decimo di verità. Pure gli altri dirigenti vanno a fare la settimana bianca o altre cose. Solo che non li conosce nessuno e non succede niente».