Conferenza stampa Totti: «È un arrivederci, non è un addio»

Conferenza stampa Totti: l’ex capitano giallorosso ammette che sarà pronto a tornare alla Roma non appena cambierà la proprietà

Tanti attacchi alla Roma ma anche una promessa da parte di Francesco Totti. Non appena cambierà proprietà e questa attuale deciderà di lasciare il club, l’ex capitano giallorosso è pronto a tornare.

«I tifosi della Roma sono diversi dagli altri tifosi, la passione e l’amore che mettono in questa squadra non potrà mai finire. Anche da Roma io continuerò sempre a tifare Roma. Per me è un arrivederci, non un addio, perché vedendomi anche da fuori non credo di poter restare per sempre lontano dalla Roma. Adesso prenderò altre strade…»