Conferenza stampa Tudor: «Milan alla prima? Poteva andarci peggio»

Conferenza stampa Tudor: l’allenatore dell’Udinese presenta la prima gara casalinga contro il Milan. Le sue parole

Igor Tudor in conferenza stampa ha parlato in vista della sfida con il Milan: «Subito una big? Va bene tutto, dobbiamo affrontarle tutte, è più bello farlo in casa subito. Il Milan, in casa, alla prima: poteva andarci peggio».

«Sarà una bella Serie A. L’Inghilterra ha fatto un salto in avanti ma trovo sempre, dal punto di vista dei tecnici, che l’Italia ha il campionato più difficile del mondo».