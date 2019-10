Conferenza stampa Venuti: «Sto realizzando i miei sogni con la Fiorentina»

Conferenza stampa Venuti, ecco le parole del difensore della Fiorentina che ha ufficialmente annunciato il suo rinnovo contrattuale

Lorenzo Venuti, giocatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa per annunciare ufficialmente il proprio rinnovo con la viola. Ecco le sue parole:

«I miei sogni? Quello di giocare in Serie A con la Fiorentina l’ho realizzato. Adesso spero di trovare i miei spazi e di rimanere qui per tanti anni. Sono cose che si possono conquistare col tempo e sono sicuro di poterlo fare. Lavoro ogni giorno per questo e per farmi trovare pronto. A Lecce ho pensato che non sarei mai più tornato qui, ma dopo aver vinto il campionato e dopo il ritorno di Pradè e ci siamo parlati, allora ho sentito la fiducia che mi mancava da tempo nel tornare a casa».