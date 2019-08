Conferenza stampa Walace: «Ecco perchè ho scelto l’Udinese»

Conferenza stampa Walace: il centrocampista brasiliano si presenta ufficialmente ai suoi nuovi tifosi. Ecco le sue parole

Walace si presenta. Il nuovo centrocampista dell’Udinese ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole, riportate dal profilo Twitter della società: «Ringrazio la perseveranza e la concretezza dell’Udinese nell’avermi voluto fortemente. Darò il massimo per ripagare la fiducia riposta in me».

«Preferisco il gioco veloce e posso dare sicurezza alla difesa. La Serie A è un mio obiettivo e sono grato all’Udinese per aver puntato su di me».