Conferenza stampa Zanetti: «Vacca e Johnsen recuperati. Che colpi Okereke»

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Bologna.

RECUPERATI – «Lezzerini non è ancora recuperato, Vacca e Johnsen sono invece a pieno regime. Crnigoj non ha nulla di grave ma non sarà convocato. Johnsen ha capacità organiche per fare tre gare in pochi giorni di solito, diciamo che ora riesce a farne due. Vacca è un discorso diverso perché di solito un’ora, ma di grandissima qualità. Su di lui farò scelte all’ultimo».

OKEREKE – «Ha dei colpi che nemmeno lui riesce a rendersi conto di cosa potrebbe fare. Penso sia in grande crescita, deve anche lui essere bravo a confermarsi sempre, in questo momento per noi è fondamentale».

ASSENZA EBUEHI – «È una perdita importante, anche perché lì a parte Mazzocchi non ho ricambi, se avrà qualche problema mi toccherà fare altri ragionamenti, quindi o allargo un centrale, Ampadu potrebbe fare bene anche lì, può giocare ovunque. Mazzocchi ad oggi dà ampie garanzie. E’ un peccato perché Ebuehi era in crescita ed era un’arma importante da utilizzare in alcune situazioni».

BOLOGNA – «È una squadra importante, lo dice la classifica e lo dice il filotto di risultati che hanno fatto. Hanno giocatori importanti e un tecnico molto bravo a livello tattico e caratteriale. Mihajlovic può insegnare tanto a tutti sul cosa significhi essere caparbi. La squadra è un po’ il suo specchio, è una gara dura e difficile come sempre per noi. Dovremo concentrarci ovviamente sempre su di noi facendo una gara al 100% per metterli in difficoltà perché quando non succede possiamo perdere contro chiunque».