Conferenza stampa Zenga: «Contro l’Atalanta cercheremo di cogliere le opportunità»

Conferenza stampa Zenga: le parole del tecnico del Cagliari alla vigilia del match contro l’Atalanta

Walter Zenga ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta. Queste le parole del tecnico rossoblù.

ATALANTA – «A seconda delle partite servono soluzioni diverse, il problema degli esterni con l’Atalanta si pone. Ma la forza dell’Atalanta è proprio nella mentalità, nel migliorare sempre i propri record. Gasperini li allena da tanti anni, io sono qui da poco e questa è una differenza. Però ci sono anche le opportunità, i grandi risultati che si possono ottenere. Il 3-4-1-2 non è ispirato all’Atalanta, magari potessi rifare il lavoro di Gasp. Le nostre caratteristiche permettono questo sistema, al momento continuiamo così».

AVVERSARIO – «L‘Atalanta avrà studiato il Cagliari per trovare punti di forza e difetti, ma ormai parliamo di una big consolidata e quindi penso che ragioni per imporre il proprio gioco. Cosa ruberei a Gasperini? Ha fatto 400 panchine in A, io tante all’estero ma meno di lui nel nostro campionato. L’intervista doppia con Mihajlovic? Nel calcio ci sono tante cose divertenti, è bello ogni tanto alleggerire un po’ il clima».