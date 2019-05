Conte all’Inter come Allegri alla Juve: quando i tifosi storcono il naso. Accoglienza simile per i due tecnici, lo sarà anche il ciclo?

Antonio Conte come Massimiliano Allegri, o quasi. L’accoglienza riservata dai tifosi dell’Inter al loro nuovo allenatore non è stata delle migliori. «La Curva Nord non può certo dimenticare il suo passato bianconero e giudiziario», recita il duro comunicato diramato da una frangia della tifoseria nerazzurra.

5 anni or sono all’ormai ex tecnico della Juventus – chiamato a sostituire proprio il tecnico leccese – non era andata tanto diversamente. A Vinovo fu contestazione dei tifosi con cori e striscioni con un manipolo di ultras bianconeri che chiese con successo di varcare i cancelli per parlare con la dirigenza. I successi di Max fecero rientrare immediatamente il caso. Con Conte sarà lo stesso?