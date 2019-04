L’approdo di Antonio Conte alla Roma non è scontato: il tecnico leccese potrebbe tornare alla Juventus, mentre l’Inter è su Massimiliano Allegri al posto di Luciano Spalletti

Il discorso riguardante i possibili cambi di panchina per la prossima stagione in Serie A tiene ancora banco: stamane il Corriere dello Sport prova a fare il punto della situazione partendo dalle possibili scelte della Roma che, come confermato indirettamente anche ieri da Francesco Totti, starebbe puntando con forza ad Antonio Conte. L’idea del presidente James Pallotta è quella di offrire all’ex tecnico del Chelsea un ingaggio dorato ed una rosa competitiva: il numero uno giallorosso non avrebbe cioè intenzione di smobilitare la squadra a prescindere da come finirà questo campionato, ma inevitabilmente dovrà fare i conti con le eventuali restrizioni economiche del Fair Play Finanziario in caso di mancata qualificazione dei suoi alla Champions League. In un contesto del genere, difficilmente Conte riuscirebbe ad integrarsi: senza il mercato giusto, sarebbero poche le certezze di vederlo nella Capitale.

Possibile allora che per l’allenatore leccese si rifaccia sotto la Juventus: Conte non si è mai negato la possibilità di un ritorno in bianconero nonostante gli screzi dell’addio di qualche anno fa. Nel caso in cui dovesse essere lui a prendere le redini future della Juve, rimarrebbe allora a spasso Massimiliano Allegri: difficile che il tecnico livornese possa approdare alla Roma in uno scenario di ricostruzione senza Europa e, secondo i report di stamane, di sicuro non se lo lascerebbe scappare Beppe Marotta per l’Inter. A quel punto resterebbe al palo Luciano Spalletti, non ancora sicuro della conferma in casa nerazzurra nonostante la qualificazione alla prossima Champions a un passo, mentre la Roma potrebbe essere solleticata dall’idea di confermare Claudio Ranieri per un’altra stagione in panchina.