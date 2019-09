Conte, che stilettata a Sarri in conferenza stampa dopo il successo sull’Udinese. E così Inter-Juve è già cominciata…

Conte, sono subito scintille. Dopo il successo casalingo ai danni dell’Udinese, infatti, il tecnico nerazzurro ha lanciato una stilettata in conferenza stampa. Senza fare nomi, ma con un preciso destinatario.

A margine del pareggio con la Fiorentina, infatti, Sarri si era lamentato per la scelta dell’orario della partita del Franchi, spiegando come in questa fase della stagione giocare alle 15 o alle 20:45 sia profondamente diverso. «Io non voglio dire niente, altrimenti facciamo bilanci e stati patrimoniali. Qualcuno deve stare tranquillo, perché ora sta dalla parte forte…», la replica dell’allenatore dell’Inter.