Dalla Roma all’Inter, fino alla Juve: le big italiane pensano a Conte, ma se non ci fosse una panchina per lui?

Il nome è quello più chiacchierato di tutti, il profilo quello più ambito. Le big italiane, oltre a quelle d’Europa, guardano al proprio futuro e intanto pensano ad Antonio Conte. Tra chi lo soppesa, chi lo valuta e chi lo sogna apertamente. Perché il tecnico leccese, sul palcoscenico internazionale, rappresenta forse l’occasione più intrigante da acchiappare al volo per chi ha intenzione di dare una svolta alla propria panchina. Portafoglio permettendo, ovviamente. Ma siamo sicuri che, in Italia, ci sia posto per lui?

La piazza a cui negli ultimi giorni viene accostato con maggior insistenza è quella della Roma. In contumacia con il progressivo avvicinamento ai colori giallorossi da parte del direttore sportivo Petrachi. Ma qui i dubbi sono, innanzitutto, di natura tecnica. Perché un allenatore ambizioso come Conte difficilmente potrebbe sposare un progetto come quello portato avanti dai capitolini negli ultimi anni, volto alla valorizzazione e poi alla cessione di singoli talenti.

Sono invece più prettamente economiche le perplessità legate ad un suo approdo sulla panchina dell’Inter. Società apertamente interessata a Conte, ma con un allenatore come Spalletti a busta paga – insieme al relativo staff – ancora per due stagioni. Ingaggiare l’ex Chelsea, insomma, rischierebbe di costare ai nerazzurri – tutto compreso – circa 60 milioni di euro lordi in due anni. Forse un po’ troppo, alla sola voce dell’allenatore.

E sono infine collegate a compromessi rapporti personali le difficoltà nel pensare a Conte come eventuale post-Allegri sulla panchina che già fu sua alla Juve. Il divorzio nell’estate del 2014 fu parecchio burrascoso e la ferita mai sanata soprattutto con Agnelli. Improbabile pensarlo nuovamente in bianconero, a maggior ragione per il fatto che finora – quantomeno a parole – la proprietà non abbia mai messo in discussione la posizione dell’attuale guida tecnica.