Conte, niente Dzeko: ora l’Inter cerca l’alternativa per l’attacco

Nessun Dzeko per Antonio Conte. Il tecnico dovrà rinunciare al bosniaco che tanto voleva: adesso l’Inter cerca l’alternativa

Come un fulmine a ciel sereno, la Roma ha rinnovato il contratto di Dzeko. Il bosniaco, che fino a pochi giorni fa sembrava ad un passo dall’Inter, rimarrà invece nella Capitale. Marotta è stato spiazzato, Conte deluso: il tecnico voleva il bosniaco. Adesso, i nerazzurri, dovranno cercare un piano B.

Come spiega Tuttosport, continua a tenere banco l’idea di uno scambio con Dybala, ma anche questa operazione non è semplice. Un profilo che non dispiace è quello di Milik, mentre sul mercato degli svincolati piace Llorente. Anche Sanchez, che sembra in uscita dal Manchester United, potrebbe tornare di moda.