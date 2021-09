Futuro Conte: l’ex Inter ha deciso quando tornare in panchina

Antonio Conte attualmente senza squadra dopo il divorzio dall’Inter: la decisione dell’ex tecnico nerazzurro sul futuro

Anno sabbatico per Antonio Conte, a meno che non arrivi una chiamata nel corso di questa stagione da un top club europeo.

Questo quanto riporta il giornalista Fabrizio Romano su Twitter in merito al futuro dell’ex allenatore dell’Inter, attualmente senza squadra dopo il divorzio dai nerazzurri. Al momento il tecnico salentino non avrebbe ricevuto nessuna chiamata e avrebbe pianificato di ritornare in panchina nella prossima stagione. Negli ultimi giorni il profilo di Conte è stato accostato soprattutto al Barcellona in caso di esonero di Koeman.