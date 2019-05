Conte: «Icardi? Valuteremo. Ho scelto l’Inter per vincere»

Le parole di Antonio Conte da nuovo allenatore dell’Inter. Il tecnico si è soffermato anche su Icardi e il mercato

Antonio Conte, nuovo allenatore dell’Inter, ha parlato alla BBC del suo approdo sulla panchina nerazzurra: «Io ho vinto con la Juventus e voglio vincere anche con l’Inter: è questa la mia sfida. L’Inter ha una grande storia e dobbiamo rispettare questa storia e riportare questo club ai fasti del passato».

Conte ha parlato anche del mercato: «Icardi? Sono appena arrivato e non ho parlato con lui. Valuteremo ogni situazione e prenderemo la decisione migliore per il bene del club perché il club è la cosa più importante. Lukaku? E’ presto per parlarne. Ex Chelsea? Se devo indicarne uno dico Kanté».