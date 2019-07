Conte Inter, il caso Nainggolan-Icardi e quel precedente alla Juve

Conte Inter, il caso Nainggolan-Icardi e quel precedente analogo alla Juve nella lontana estate del 2011

Quando Antonio Conte prende una decisione, non c’è verso di smuoverlo. Se ne sono subito accorti all’Inter, con la posizione di Nainggolan a fare il paio con quella di Icardi. Entrambi in uscita, secondo quanto candidamente affermato oggi da Marotta. Una presa di posizione, inevitabilmente, promossa e condivisa dal neo tecnico nerazzurro.

Che a decisioni forti non è certo nuovo. Era successo anche alla Juve, nell’estate del 2011, non appena sbarcato a Vinovo. Quando, insieme a lui, era arrivato anche il terzino Ziegler a parametro zero dalla Samp. Un giocatore ritenuto non adeguato dal tecnico leccese che, senza concedere allo svizzero una sola opportunità in allenamento, ne aveva imposto l’immediata cessione.