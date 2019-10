Conte: «La Juve è un grattacielo. Dobbiamo essere visionari…» – VIDEO

Mister Antonio Conte esamina il match tra Inter e Juventus che ha visto i bianconeri vincere per 1-2

L’Inter ha combattuto ma alla fine ha dovuto deporre le armi e arrendersi alla vittoria della Juventus. Mister Antonio Conte ha così analizzato la gara in conferenza stampa.

«Bisogna riconoscere e dare i meriti a quello che è stato costruito in questi otto anni. Se la Juve è arrivata a prendere un campione come Ronaldo tanto di cappello, in questi otto anni la Juve è cresciuta mentre le altre no. Noi adesso stiamo cercando di costruire. Quando costruisci davanti hai un grattacielo, noi dobbiamo essere bravi ad essere visionari e a capire che dietro quel grattacielo dobbiamo trovare la luce».