Inter, inizia l’era Marotta. Il CdS: «L’uomo del Conte»

Oggi il primo giorno di Beppe Marotta all’Inter, comincia una nuova era: il Cds di domani rilancia il nome di Conte per il futuro nerazzurro per il post-Spalletti

Inizia oggi, giovedì 13 dicembre 2018, la nuova avventura professionale di Giuseppe Marotta come nuovo dirigente dell’Inter. Dopo otto anni di Juventus, il passaggio ai nerazzurri al termine del rapporto lavorativo con i bianconeri. Sul Corriere dello Sport di domani c’è spazio per i nuovi progetti Inter. Inizia l’era Marotta e il quotidiano romano rilancia la candidatura di Antonio Conte come successore di Luciano Spalletti dopo l’uscita dalla Champions League.

Il tecnico di Certaldo è finito nel mirino di critica e tifosi dopo aver fallito il primo obiettivo stagionale che sembrava a portata di mano dopo le prime due uscite in Champions League. Lo psicodramma di San Siro contro il Psv lancia l‘Inter in uno stato confusionale. E con l’era di grossi cambiamenti a livello societario potrebbe aprirsene una nuova anche in panchina: «Automatica la candidatura del tecnico che con l’ad lanciò la Juve» scrive il quotidiano romano. Le prossime gare di campionato potranno mostrare se l’Inter sarà in grado o meno di reagire a questa brutta caduta stagionale o se non avrà ancora fine la crisi della squadra nerazzurra.