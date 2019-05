Conte, che show: strizza l’occhio ad Adani e lancia una sfida “concettuale” nei confronti di Allegri

Se tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, tra Adani e Allegri c’è di mezzo… Conte. Che, nell’intervista esclusiva rilasciata oggi a “La Gazzetta dello Sport” si inserisce implicitamente nella disputa che – a livello mediatico – nell’ultima settimana ha contrapposto l’opinionista di Sky ed il tecnico della Juve.

«Oggi se qualcuno mi chiama sa che io devo incidere, con la mia idea di calcio e con il mio metodo – ha spiegato Conte strizzando di fatto l’occhio a Adani -. Non sono un gestore, non credo che l’obiettivo di un allenatore sia fare meno danni possibile. Se pensano questo, le società non mi chiamino. Trovo umiliante per la categoria sentire una cosa del genere. Io voglio incidere». Concetti in antitesi rispetto a quelli cari ad Allegri, quasi un guanto di sfida “concettuale” nei suoi confronti. In palio c’è la panchina dei bianconeri?