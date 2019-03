Inter, Conte o Mourinho? Intrigo a Londra per il dopo Spalletti!

Conte o Mourinho per l’Inter? Intrigo a Londra per il nuovo allenatore dell’Inter: le ultimissime notizie

Antonio Conte o Josè Mourinho per il dopo Spalletti all’Inter? Il tecnico di Certaldo potrebbe andare via a fine stagione e secondo Il Corriere dello Sport, è corsa a due per il dopo Spalletti. Domenica a Londra, a White Hart Lane, ci sarà il match tra le Leggende dell’Inter e quel del Tottenham. In panchina siederà Toldo con un assistente speciale: Josè Mourinho. Tra oggi e domani, sempre a Londra, inizierà il primo grado di giudizio del procedimento che vede opposti il Chelsea e Antonio Conte, il candidato forte per la panchina nerazzurra.

Antonio Conte si libererà dagli obblighi contrattuali con il Chelsea il 30 giugno e sarà libero di firmare con un nuovo club ma ora inizierà la controversia economica relativa all’esonero. Se tutto si chiudesse in fretta, l’ex c.t. potrebbe iniziare a considerare da subito l’argomento futuro che invece ha sempre rimandato in attesa del verdetto. Mourinho non rientrerebbe nella lista dei candidati, o almeno non sarebbe in prima linea, ma ha un grande rapporto con il mondo interista ed è un nome da tenere comunque in considerazione. Conte è in pole, ma Mou non molla. Spalletti sembra avere i giorni contati sulla panchina interista…