Conte, in una conferenza stampa del 2013, pronunciò delle parole che non piacquero alla maggioranza dei tifosi bianconeri – VIDEO

Antonio Conte è al centro del valzer degli allenatori, che nella sessione estiva di calciomercato coinvolgerà molte squadre. L’ex c.t. della Nazionale è stato accostato insistentemente all’Inter, mentre perdono quota le clamorose voci di un ritorno sulla panchina bianconera.

Conte ha allenato la Juve dal 2011 al 2014, avviando il processo di rinascita della Vecchia Signora. Proprio in quel lasso di tempo, nel 2013, Conte in conferenza stampa pronunciò delle parole che non piacquero ai sostenitori della Juve: «Se dovessi andare all’Inter, sarei il primo tifoso dell’Inter».

Conte volle sostenere l’indole professionale con la quale si approccia al lavoro di allenatore: non conta il passato, ma soltanto il presente. Quindi, essere il primo tifoso della squadra per la quale si allena, è essenziale per svolgere il proprio lavoro al meglio.