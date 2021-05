Conte Real Madrid, quattro condizioni: il tecnico vuole Lukaku

Il Real Madrid pensa ad Antonio Conte per la panchina per il post Zidane. Il tecnico leccese avrebbe posto quattro condizioni

Antonio Conte ha lasciato l’Inter: il tecnico, dopo la vittoria dello Scudetto, ha interrotto il rapporto con il club ed ora è alla ricerca di una panchina (all’estero) per non far cadere la buonuscita. Don Balon riporta le condizioni poste dal tecnico per il suo approdo al Real Madrid.

Conte avrebbe richiesto dei difensorei d’esperienza e l’arrivo di Alaba va in questa direzione. Il tecnico chiede un triennale ma il Real propone un biennale sul mercato due obiettivi imprenscindibili: Kantè e Lukaku, suo pupillo all’Inter.