Conte, regole di ferro per un’Inter al top

Maglia da onorare, gruppo fondamentale e allenamenti tosti. Antonio Conte vuole riportare l’Inter al top con le sue regole

Marotta e Ausilio lasceranno carta bianca ad Antonio Conte per gestire la squadra e il gruppo durante la sua avventura nerazzurra. Il tecnico leccese ha già in mente quali regole adottare per provare a riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Ecco, di seguito, i dogmi di Antonio Conte: