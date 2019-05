L’ex allenatore del Chelsea ha specificato che la priorità resta la scelta di una società che gli permetta di lottare per vincere

Curiosa ed ironica intervista ad Antonio Conte da parte delle Iene. L’ex tecnico della Juve è stato attaccato alla macchina della verità e incalzato dalle Iene Corti e Onnis che andrà in onda domani sera su Italia uno. La prima domanda è su uno dei suoi acerrimi rivali: «Cosa penso di Mourinho? Che è un disoccupato come me. Se ho mai avuto voglia di tiraragli uno schiaffo? No. Di mandarlo a quel paese? Magari l’ho fatto».

Poi sul futuro: «A settembre sarà l’allenatore del Milan? No. Dell’Inter? No. Della Juventus? No. Della Roma? No. Del Paris Saint-Germain? No. Non posso dire sì per nessuna squadra perché non c’è niente». Le Iene insistono poi a chiedergli se ci siano stati contatti con squadre di Serie A. «Personalmente no», dribbla il mister, anche sul presunto contatto con Andrea Agnelli: «No». E’ vero che ha incontrato Maldini? «No». Che ha sentito la dirigenza del Milan? «No».

L’ultima domanda riguarda da vicino l’Inter: «Hai mai incontrato Marotta? No». Ma la macchina “sta dando stress”, fa notare il tecnico davanti al monitor. E Corti e Onnis ci scherzano su: «Allora ci stai dicendo una bugia». Conte poi conclude: «Ci sono buone probabilità, come anche che allenerò all’estero. Ma c’è anche la probabilità di restare fermo. La priorità è andare in una società che mi permetta di lottare per vincere. 60% di probabilità che resto in Italia, 30% che vado all’estero e 10% che rimango ad aspettare».