Conte: «Scudetto? L’Inter lotterà. Gap con la Juventus difficile da colmare»

Antonio Conte sottolinea la superiorità della Juventus rispetto alla sua Inter nel corso del Festival dello Sport di Trento

Antonio Conte nel corso del suo intervento al Festival dello Sport di Trento ha commentato la distanza tra l’Inter e la Juventus in chiave Scudetto. Ecco la sua analisi, riportata da Tuttomercatoweb.com.

«Il gap con la Juve c’è ed è difficile da colmare. Non dobbiamo porci limiti, ma nel contempo essere anche onesti e realisti. Non vuol dire che l’Inter non lotterà in questa Serie A».