Conti: «Il derby ci ha tolto convinione. Infortunio? Non sto bene come prima»

Le dichiarazioni di Andrea Conti sul momento del Milan e anche sulle sue condizioni. Ecco le sue parole in vista di Firenze

Andrea Conti, terzino destro del Milan, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, raccontando le sue sensazioni in vista della sfida contro la Fiorentina, a Firenze: «L’umore è buono. Noi ci abbiamo sempre creduto, nonostante il momento negativo. Purtroppo ora sappiamo che non dipende più soltanto da noi ma cercheremo di vincere contro la Fiorentina. Il derby ci ha tolto convinzione. Tutte le sconfitte ti tolgono sicurezza, penso sia questo il motivo, non un calo fisico, ma la vittoria col Bologna ci ha tirato su di morale, stiamo bene e speriamo di tornare a giocare come due mesi fa».

Conti ha parlato dell’infortunio e del futuro: «L’infortunio? Non sto bene come prima, non sono in condizione, vorrei dare di più, ma so che ci vorrà del tempo. Io provo sempre a dare il massimo. Soffro perché so di non essere quello che si vede ultimamente, sapere di poter dare di più è la cosa che mi fa più male. Io voglio stare qui, con o senza Champions. Sto bene qui, ho sposato questo progetto. Non dipende solo da me ma io vorrei rimanere al Milan per tanti anni. Bakayoko? Ha chiesto scusa, ma la cosa è rientrata appena finita la partita. Mi spiace che nelle ultime settimane Baka sia stato oggetto di tante critiche perché è un bravo ragazzo, non merita quello che gli sta succedendo».