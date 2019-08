Il difensore del Milan e della Nazionale Italiana, Andrea Conti, ha comunicato al club la decisione sul suo futuro

Come riportato da Sky Sport, Andrea Conti ha comunicato al Milan la sua decisione per il futuro.

Nonostante il pressing del Parma, il difensore classe 1994 ha deciso di restare in rossonero per un’altra stagione. Il club ha preso atto del fatto che il giocatore voglia rimanere per riscattarsi dagli infortuni passati.