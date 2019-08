Conti via dal Milan? L’idea rossonera e gli interessi di mercato

Il futuro di Andrea Conti, nella prossima stagione potrebbe essere lontano dal Milan. Ecco l’idea rossonera per il terzino

Il Milan studia il piano per rilanciare Andrea Conti, che da quando è approdato nel club è stato sempre infortunato e mai nella forma migliore. Il terzino ha bisogno di ritrovare la condizione fisica ideale, e per questo il club rossonero starebbe pensando di cedere il giocatore per farlo tornare al top.

Come spiega Calciomercato.com, l’idea sarebbe quella di far partire in prestito il terzino. Su di lui ci sono vari club come il Werdem Brema e il Parma. Al momento, comunque, il giocatore non è convinto di lasciare il Milan.