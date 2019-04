Convocati Ajax-Juve: Ronaldo c’è, out Emre Can e Chiellini

La lista di Allegri per la sfida di Amsterdam. Convocati Ajax-Juve: recuperati Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Out Emre Can e Chiellini

Niente da fare per Emre Can e Giorgio Chiellini: i due si uniscono alla lista degli indisponibili che comprende Cuadrado (quest’ultimo non inserito in lista Champions) e restano a casa, non saranno disponibili per Ajax–Juve. Recuperati invece Cristiano Ronaldo, Barzagli, Douglas Costa, Cancelo e Mattia Perin. In lista anche il giovane Nicolussi Caviglia. Convocati Ajax-Juve: le ultimissime.

Così la Juve: Al termine dell’allenamento di rifinitura sostenuto questa mattina al JTC e prima della partenza per Amsterdam, Massimiliano Allegri ha diramato l’elenco dei convocati per la gara contro l’Ajax in programma mercoledì, alle 21,alla Johan Cruijff Arena. Nella lista non figurano Giorgio Chiellini, fermato da una contrattura al polpaccio sinistro come conseguenza di una botta ricevuta nei giorni scorsi, ed Emre Can, a causa di una distorsione alla caviglia destra rimediata in Juve-Milan. Ecco i convocati di Allegri:

1. Szczesny

2. De Sciglio

5. Pjanic

6. Khedira

7. Ronaldo

10. Dybala

11. Douglas Costa

12. Alex Sandro

14. Matuidi

15. Barzagli

17. Mandzukic

18. Kean

19. Bonucci

20. Cancelo

21. Pinsoglio

22. Perin

24. Rugani

30. Bentancur

33. Bernardeschi

37. Spinazzola

41. Nicolussi Caviglia