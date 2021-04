Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Roma: tornano Skorupski e Palacio disponibili

Ottime notizie per Sinisa Mihajlovic che ritrova due colonne per la gara contro la Roma. Tornano tra i convocati Rodrigo Palacio e Skorupski, guarito dal Covid in settiamana dopo la positività con la nazionale polacca.

Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Faragò, Mbaye, Soumaoro.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato.