Convocati Brasile, le scelte di Tite: presente Neymar, prima volta in assoluto per Samir, difensore dell’Udinese

Tite, commissario tecnico del Brasile, ha diramato le convocazioni per le amichevoli contro Colombia e Perù. Tanti gli “italiani” presenti nella Seleçao: Alex Sandro, Paquetà, Allan e per la prima volta in assoluto il difensore dell’Udinese Samir.

Presente anche Neymar, che sta vivendo probabilmente la stagione più complicata della sua carriera, dopo le accuse di stupro e il rapporto difficile con il Paris Saint Germain.