Convocati Francia: Deschamps chiama Matuidi e Pogba. La lista dei transalpini dei Blues per le gare di qualificazione all’Europeo

Didier Deschamps, ct della Francia, ha diramato le convocazioni in vista dell’amichevole conto il Bolivia e delle sfide valide per le qualificazioni all’Europeo contro Turchia e Andorra in programma dal 2 all’11 giugno. L’elenco completo.

I CONVOCATI – Areola, Lecomte, Lloris, Maignan; Digne, Dubois, Lenglet, Mendy, Pavard, Umtiti, Varane, Zouma; Kanté, Matuidi, Ndombele, Pogba, Sissoko; Ben Yedder, Coman, Giroud, Griezmann, Lemar, Mbappé, Thauvin.