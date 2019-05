Convocati Inter per il Napoli: torna Politano, De Vrij ancora out. I giocatori a disposizione di Spalletti per la sfida del San Paolo

Luciano Spalletti ha diramato le convocazioni in vista della sfida in programma domani sera al San Paolo contro il Napoli. 22 giocatori a disposizione: torna Politano, ancora out de Vrij.

I CONVOCATI – Portieri: Handanovic, Padelli, Berni

Difensori: Ranocchia, Asamoah, Cedric Soares, Miranda, Dalbert, D’Ambrosio, Skriniar.

Centrocampisti: Gagliardini, Vecino, Nainggolan, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Brozovic.

Attaccanti: Icardi, Lautaro, Keita, Politano, Candreva.