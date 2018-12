Convocati Inter-Udinese, Nicola senza Samir e Badu

Convocati Inter-Udinese, 23 i calciatori selezionati da Davide Nicola: recuperato Behrami, ancora out Samir e Badu

Convocati Inter-Udinese, sono 23 i bianconeri chiamati da mister Davide Nicola per la trasferta di Milano in programma domani alle ore 18.00. Il tecnico della compagine friulana ritrova Valon Behrami a centrocampo, ma deve fare i conti con due pesanti assenze: out sia Samir che Emmanuel Badu.

Ecco l’elenco dei 23 convocati per il confronto con la formazione di Luciano Spalletti: Musso, Nicolas, Scuffet, Ekong, Nuytincki, Opoku, Pezzella, Stryger Larsen, Ter Avest, Wague, Balic, Barak, Behrami, D’Alessandro, De Paul, Fofana, Mandragora, Pontisso, Pussetto, Machis, Micin, Lasagna, Felipe Vizeu.