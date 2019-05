Convocati Juve: c’è anche Chiellini per la festa Scudetto. I giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida contro l’Atalanta

Massimiliano Allegri ha diramato le convocazioni in vista dell’ultimo match interno della stagione contro l’Atalanta. Dopo il match andrà in scena la festa bianconera allo Stadium. Nonostante il problema rimediato in settimana, anche Giorgio Chiellini compare nell’elenco del tecnico. Indisponibili Douglas Costa, Perin e Khedira.

I CONVOCATI – 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 4 Caceres, 5 Pjanic, 7 Ronaldo, 10 Dybala, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 15 Barzagli, 16 Cuadrado, 17 Mandzukic, 18 Kean, 19 Bonucci, 20 Cancelo, 21 Pinsoglio, 23 Emre Can, 24 Rugani, 30 Bentancur, 32 Del Favero, 33 Bernardeschi , 37 Spinazzola, 41 Nicolussi Caviglia