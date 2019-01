Convocati Napoli, due assenze in difesa contro il Milan

Tra poco più di ventiquattro ore torna la Coppa Italia. Il Napoli va a caccia del pass per la semifinale nella gara secca da disputare contro il Milan, un remake di quanto accaduto tre giorni fa in campionato. Pochi minuti fa il tecnico Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati Napoli per il quarto di finale in programma alle ore 20.45 di martedì 29 gennaio 2019 contro il Milan allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Diverse assenze per la formazione partenopea, il tecnico dovrà cambiare i propri piani sopratutto in difesa.

Dopo la seduta odierna al centro sportivo di Castelvolturno, è arrivata la decisione: Albiol e Hysaj non faranno parte della trasferta in Coppa Italia. Entrambi hanno accusato un leggero affaticamento e a scopo precauzionale non saranno del match. Figura regolarmente nell’elenco, invece, il centrocampista Allan. I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Luperto, Ghoulam, Mario Rui, Diawara, Hamsik, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski, Ounas, Mertens, Insigne, Milik, Callejon, Gaetano.