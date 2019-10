Convocati Napoli per l’Hellas Verona: la scelta di Ancelotti su Lozano

Il Napoli torna in campo contro l’Hellas Verona. Per la gara, Ancelotti lascia a casa alcuni giocatori: la decisione su Lozano

Dopo la sosta, il Napoli scende in campo contro l’Hellas Verona. Per la sfida, Ancelotti lascia a casa alcuni giocatori, tra cui Lozano, che non figura nella lista dei convocati. Il messicano è tornato in Italia e si è allenato con il gruppo, ma il tecnico ha deciso di non convocarlo: in Nazionale ha infatti avuto dei problemi fisici.

LA LISTA

Karnezis, Meret, Ospina

Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Luperto, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Tonelli

Gaetano, Allan, Zielinski, Elmas, Fabián

Callejon, Llorente, Milik, Mertens, Insigne, Younes