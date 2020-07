Convocati Parma Atalanta: gialloblù senza Grassi

Convocati Parma Atalanta: le scelte dell’allenatore Roberto D’Aversa per la sfida di Serie A contro i nerazzurri di Gian Piero Gasperini

Il Parma ha diramato la lista dei convocati per la sfida della 37a giornata di Serie A contro l’Atalanta. Non c’è Alberto Grassi per una lesione al retto femorale.

Portieri: Colombi, Sepe.

Difensori: Bruno Alves, Balogh, Darmian, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini.

Centrocampisti: Barillà, Kosznovszky, Kucka, Kulusevski, Kurtic.

Attaccanti: Adorante, Caprari, Gervinho, Inglese, Karamoh, Siligardi, Sprocati.